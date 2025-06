Venezuelano e 'Monte Orebe' são presos com drogas e R$ 6 mil em Canutama

De acordo com o delegado Armando Diadosk Júnior, da 62ª DIP, a equipe policial estava há algumas semanas investigando um indivíduo de nacionalidade venezuelana, identificado como Kelvin, que teria saído de Manaus para Canutama para traficar na orla do município.

Manaus/AM - O venezuelano, Kelvin Oswaldo Simoza Goitte, 21, e Luiz Henrique Ferreira Miranda da Silva, conhecido como “Monte Orebe”, 19, foram presos neste domingo (22) por tráfico de drogas, no município de Canutama, no interior do Amazonas. As prisões foram efetuadas no Centro da cidade.

