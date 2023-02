Venezuelana é presa com 1kg de drogas em hotel de Manaus

Segundo informações da polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que em um hotel na localidade havia uma mulher em posse de entorpecentes. Ao chegarem no local foi feito uma revista no quarto da suspeita e encontrado uma quantia em dinheiro e o tablete de maconha do tipo Skank, a mesma foi presa em flagrante.

Manaus/AM - Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), prenderam uma Venezuelana com 1kg de maconha, na noite desta quinta-feira (16), na Avenida Mário Ypiranga, no bairro Flores.

