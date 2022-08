'Velho' é morto durante troca de tiros com a polícia no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 27 anos, identificado apenas como 'Velho', morreu durante uma troca de tiros com a polícia, nesta quarta-feira (3), no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Outros dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos.

Na ocasião, os Policiais Militares receberam denúncias de que um homem teria sido morto a tiros no Porto da Catraia e que os suspeitos teriam fugido para uma área de mata nas proximidades.

Em seguida, os militares organizaram um cerco e, durante a troca de tiros, 'Velho' foi atingido com um dos disparos. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu ao dar entrada no hospital do município. Logo depois, dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos e, com eles, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, com três munições intactas e uma moto de cor branca.

Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos para a delegacia de Tabatinga, onde o caso foi registrado.