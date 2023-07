'Velho Chico' e 'Lili' são presos com carro roubado em Manaus

“Realizamos as buscas pela localidade e conseguimos localizar o veículo e os autores do delito. O referido carro foi roubado pelos infratores em outra ocasião e, em posse deles, também encontramos documentos pessoais de outras vítimas que tiveram seus automóveis roubados”, disse.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13° DIP, as investigações para capturar a dupla iniciaram após denúncia informando que um Volkswagen Gol, cor branca, havia sido utilizado, horas antes da prisão, em uma tentativa de roubo no bairro Nova Cidade, zona norte, e teria se deslocado, posteriormente, para o referido local onde ocorreu a captura da dupla.

