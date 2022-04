Veja momento em que suspeito da morte do dono do pagode do P10 é preso em Manaus

Manaus/AM - Um empresário que ainda não teve o nome revelado, foi preso na tarde desta sexta-feira (8), no local onde funciona o Pagode do P10, na avenida Perimetral II, do bairro do Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, mesmo local de onde Rafael Moura Cunha saiu na noite do dia 2 de dezembro e foi brutalmente executado por um pistoleiro.

Momento que empresário suspeito de ser o mandante da morte do dono do pagode do P10 é preso https://t.co/aPrTQJN1Jq pic.twitter.com/cQp3faXfap — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 8, 2022

A equipe operacional da Delegacia de Homicídios chegou até o suspeito após investigação minuciosa que inclui depoimentos de outros envolvidos.

Ainda não informação sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil já deu o caso elucidado e deve dar os detalhes ainda nesta sexta-feira (8).