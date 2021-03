Veículos roubados são recuperados em Manaus; Veja lista

Os veículos foram resgatados em nove bairros de Manaus, conforme informações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil, e do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram no bairro São José, zona leste, uma motocicleta Honda Titan de cor preta e placa OAF-3167, que possuía restrição de roubo. A moto foi localizada na rua Xiborena e estava na posse de um homem de 22 anos que havia realizado um roubo na região. O veículo e o indivíduo foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na avenida Torquato Tapajós, zona norte, militares da 20ª Cicom localizaram uma motocicleta Honda Start vermelha de placa QZU-9E97 que estava com restrição de roubo. A moto estava na posse de dois homens, que ao perceberem a presença dos policiais, fugiram do local. O veículo foi levado para a DERFV. Um carro do modelo Chevrolet Montana vermelho de placa NOK-4645, que possuía restrição de roubo, foi localizado na rua Bom Pastor, bairro Tancredo Neves, zona leste pela equipe da 14ª Cicom. O veículo estava abandonado e foi levado para a DERFV. Lista de veículos localizados Motocicletas • Honda Titan, cor preta, placa OAF-3167 • Honda Start, cor vermelha, placa QZU-9E97 • Honda CG 150, cor vermelha, placa PHE-9720 Carros • Chevrolet Montana, cor vermelha, placa NOK-4645 • Volkswagen Gol, cor cinza, placa QUY-2A43 • Volkswagen Gol, cor vermelha, placa RMG-OF35 • Fiat Siena, cor prata, placa NOS-5H84

