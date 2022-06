Veículos roubados são recuperados em Manaus; confira lista

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Uma outra ação da 30ª Cicom resultou na prisão de um jovem de 18 anos, que conduzia a motocicleta Honda Fan, de cor cinza, com restrição de roubo. A ocorrência foi finalizada no 6º DIP.

Por volta das 17h50, a equipe da 20ª Cicom foi acionada para verificar a situação do Fiat Argo, de cor vermelha, com restrição de furto, que estava abandonado na avenida do Turismo. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.