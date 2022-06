Veículos roubados são encontrados em área de mata em Manaus

A equipe realizou buscas por todo o ramal onde, depois de encontrar rastros dos veículos na direção da área de mata, encontraram os veículos levados a cerca de 300 metros dentro da mata. A equipe militar entregou os bens ao proprietário no local, tendo em vista não ter feito registro no distrito policial.

Durante patrulhamento, a equipe ambiental recebeu a denúncia que dois veículos haviam sido roubados. Na chegada ao local, a equipe falou com a vítima, um homem sem idade informada, o qual relatou que após o caseiro da propriedade ter ouvido ruídos, por volta das 4h de hoje, notou que uma moto e um quadriciclo haviam sido furtados da garagem do local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.