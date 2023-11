"Vaguinho" é preso com R$ 80 mil em cocaína durante operação em Manaus

Com Vaguinho, a polícia apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$ 80 mil. Ele já estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município e foi avistado pelos policiais enquanto comercializava drogas no bairro Cidade Baixa.

Manaus/AM - Vagney Nunes Lisboa, 20, conhecido como “Vaguinho”, foi preso nesse sábado (11), durante a Operação Escudo, deflagrada no município de Pauini, interior do Amazonas.

