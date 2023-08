Trio suspeito de tentar matar médico no Vieiralves é preso em Manaus

Manaus/AM - Duas mulheres e um homem foram presos, nesta quarta-feira (23), no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Eles são suspeitos de tentarem matar o médico Renato Morais da Silva, de 35 anos, nesta terça (22), no conjunto Vieiralves, zona centro-sul da cidade.

De acordo com a polícia, mais um homem está sendo procurado, ele seria o pistoleiro que atirou contra Renato. Os nomes de todos os envolvidos no crime não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.

O trio preso foi encontrado com as armas, as roupas, além de uma moto supostamente utilizados durante o atentado contra o médico. No entanto, ainda conforme a polícia, os detalhes sobre a ação criminosa e a prisão dos suspeitos serão divulgados durante coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (24).