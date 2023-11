Trio suspeito de sequestrar e tentar matar homem é preso no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 2° Grupamento de Polícia Militar (GPM), 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na manhã desta sexta-feira (17/11), prendeu três homens, idades não informadas, por sequestro e tentativa de homicídio no município de Beruri (a 73 quilômetros da capital). Na ação, quatro motocicletas foram apreendidas.

Por volta das 11h, a equipe policial recebeu denúncia via linha direta, que indivíduos haviam sequestrado um cidadão possivelmente para executá-lo, pelo tribunal do crime, no Igarapé da Roça, conhecido como lixão da cidade. Quando chegaram no local, se depararam com oito suspeitos em quatro motocicletas, . Os policiais conseguiram deter três e apreenderam as motocicletas, sendo uma delas com restrição de roubo, e encontraram a vítima em estado grave devido várias agressões sofrida pelos acusados.

Diante do fato, o homem foi levado ao hospital municipal, e em seguida encaminhado para Manaus, e os envolvidos apresentados juntamente com as motocicletas, dois celulares entre outros objetos para a delegacia do município.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.