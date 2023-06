Trio suspeito de lavar dinheiro e manter laboratório de drogas é preso em Manaus

Após a prisão do acusado, as equipes seguiram até outro endereço, que funcionava como uma espécie de laboratório de drogas. O local seria o endereço de uma das empresas de Alexsandro, onde foram localizados Keven e Mário Pedro.

Alexsandro é apontado pela PC como o líder e "tesoureiro" do grupo: “No imóvel apreendemos alguns aparelhos eletrônicos como celulares, notebooks e máquinas de cartão. As investigações apontaram que Alexsandro era o controlador da ‘caixinha’ da organização, e tinha acesso ao dinheiro que entrava e saia todo mês, que chegava em torno de R$ 460 mil, além de liderar o grupo”, explicaram os policiais.

De acordo com os policiais civis do Denarc, o grupo já estava sendo investigado desde 2019, e nesta segunda-feira, as equipes saíram conseguiram cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de Alexsandro.

