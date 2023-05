Trio que tocava o terror com arma caseira é preso após disparos em rua de Manaus

Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram os suspeito que fugiram. Um deles, que não teve a identidade revelada, estava com a arma em mãos.

De acordo com policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 8h desse sábado (20), a guarnição recebeu uma denúncia que relatava disparos de arma de fogo em via pública no local da prisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.