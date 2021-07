Trio que atacava moradores e fazia arrastões é preso em Manaus

Manaus/AM - Três homens com idades entre 19 e 23 anos foram presos por realizarem arrastões em diversas ruas do bairro Novo Israel, na Zona Norte, na noite desse domingo (19).

Com os suspeitos a polícia encontrou arma de fogo e um simulacro de pistola. A Rocam realizava patrulhamento pela zona norte, por volta das 23h10, quando recebeu uma denúncia pelo WhatsApp Rocam (99280-7574) de que um grupo de indivíduos estaria cometendo uma sequência de roubos a bordo de um veículo modelo Celta preto.

Os policiais iniciaram buscas e com a ajuda de imagens de câmeras de vigilância na área atacada, conseguiram identificar a placa do automóvel, NOT-6031, bem como o endereço do proprietário.

No local, na rua São Bento, bairro Novo Israel 2, um dos envolvidos foi localizado e entregou o endereço dos demais. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, três munições intactas, além de um simulacro de pistola e três aparelhos celulares apreendidos.



Os três indivíduos foram presos e encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).