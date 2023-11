Trio é preso suspeito de torturar idoso e roubar mais de R$ 60 mil em Manaus

Manaus/AM - Alex Sandro Ramos Machado, 30, Karlison Silva do Nascimento, 19, e Wallef Castelo Branco da Rocha, 30, foram presos suspeito de participar do roubo de R$ 60 mil de idoso de 73 anos, na zona leste de Manaus.

A vítima foi torturada e mantida refém durante a ação, ocorrida na manhã dessa quarta-feira (22). De acordo com a polícia, o crime ocorreu no período da manhã, quando um grupo criminoso invadiu o imóvel do homem e o fez refém. O idoso foi brutalmente espancado e obrigado a entregar R$ 2,3 mil que tinha guardado em casa.

Em seguida, os acusados exigiram que ele transferisse R$ 60 mil para a conta bancária de outro preso, identificado como mas uma intervenção do banco bloqueou R$ 50 mil.

“Ele foi torturado, machucaram muito a cabeça dele, ele está com vários cortes na cabeça, com arma de fogo na cabeça dele, dando coronhada. E pegaram a mão dele e botaram numa mesa lá e ficaram batendo. A mão dele está muito inchada. Muito mesmo (...) Estavam querendo saber do cofre e aí roubaram o dinheiro, o dinheiro dele vivo, em espécie. Obrigaram ele a fazer um pix de 10 mil, outro de 50. Levaram o carro dele, levaram joias. Só que os 50 mil, o banco quando percebeu a movimentação de 10 mil, automaticamente bloqueou e resgatou esse valor. Mas os 10 mil eles conseguiram levar, além dos 2.300, as joias, o carro e os celulares”, diz o delegado Ericson Tavares.

O delegado conta que no momento da invasão, o grupo quebrou as paredes da casa em busca de um suposto cofre, o que indica que alguém próximo ao idoso repassou informações para os presos.

Após o momento de terror, a vítima procurou a delegacia e registrou o caso. Algumas horas depois, a polícia conseguiu identificar quem teria recebido os R$ 10 mil roubados e chegou a Karlison.

Conforme o delegado, Karlison havia emprestado o PIX da conta para Wallef, mas não sabia que o dinheiro era fruto de extorsão.

“Esse Karlison não sabia nem que estava sendo usado por uma quadrilha de roubo. Um amigo dele (Wallef) disse que ia receber o dinheiro, estava devendo R$400 a ele, e aí ele ia ficar com R$400 do dinheiro, que foi R$10.000. Ele não tinha a mínima noção do roubo”.

A partir disso, os investigadores encontraram uma transferência de R$ 2,9 mil para Wallef e o restante do dinheiro seria repassado para Alex Sandro, mas a polícia os encontrou antes.

“Prendemos ele (Wallef), lá na empresa em que ele estava trabalhando. Já responde por outros roubos. E não participou diretamente na parte operacional, mas ele conhece os caras que participaram do roubo, e ele é o encarregado de achar o besta que cede o Pix. Alex Sandro, que é um dos caras que foi reconhecido pela vítima como sendo o assaltante lá. O cara que estava lá na parte operacional do roubo, na casa do senhor. Do Alexandro chegamos até o chefe da quadrilha, que é Jorge Matos. Esse Jorge Matos conseguiu fugir da gente, porque nós não tínhamos foto dele até então, agora já tem. Ele é procurado, possui dois mandados de prisão em aberto, por roubos”, detalha Ericson.

Karlison, Wallef e Alex foram presos, mas Jorge Matos da Silva, o homem que, segundo Wallef, seria o chefe deles e receberia parte do valor roubado do idoso, segue foragido.

A polícia pede que quem tiver informações sobre ele o denuncie por meio do telefone 181. Enquanto isso, a apuração continua para desvendar quem passou informações privilegiadas a respeito dos bens do idoso para o grupo criminoso.