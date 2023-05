Trio é preso suspeito de matar mototaxista que não quis entregar celular em assalto em Manaus

Manaus/AM - Fernando de Andrade Braga, de 19 anos, Helielton Matos Cuvina, de 18 anos e Igor de Paula Lima, de 23 anos, foram presos na quinta-feira (18), suspeitos de envolvimento no latrocínio de Josinaldo Alves Fernandes, que tinha 32 anos. O crime ocorreu no dia 29 de julho de 2022, no conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), as diligências iniciaram após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), onde foi informado que Josinaldo estava trabalhando como mototaxista e teria sido abordado por três indivíduos durante um assalto.

“A vítima se recusou a entregar seu aparelho celular e a motocicleta e os infratores efetuaram dois disparos de arma de fogo contra ele, que atingiram sua cabeça. Ele ainda foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar na zona leste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, relatou Vasconcelos.

Ainda conforme o titular da DERFD, no decorrer das investigações foi possível identificar Fernando, Helielton e Igor como envolvidos na ação criminosa. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão deles, e as ordens judiciais foram decretadas pelo Poder Judiciário.

“Verificamos que o trio já estava preso desde o ano passado quando foram autuados por tráfico de drogas e receptação de arma de fogo. As ordens judiciais em nome deles foram cumpridos dentro do presídio”, relatou o delegado.

