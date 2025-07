Trio é preso por torturar e matar mulher a pauladas em Manacapuru

Conforme a investigação no último dia 1º de julho, na área rural do município. Na ocasião, a vítima foi sequestrada após ser acusada de participar de um furto.

Manacapuru, AM – A Polícia Civil apresentará na manhã desta sexta-feira (11), as prisões de Marcelo Cativo da Silva, 25 anos; Maury Cruz Torres, 29 anos; e Safira de Oliveira Cruz, 41 anos, suspeitos de sequestrarem, torturarem e matarem uma mulher de 40 anos no município de Manacapuru.

