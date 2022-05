Trio é preso por se passar por motorista de app e roubar R$ 45 mil de passageiros em Manaus

Manaus/AM – Edson César da Silva Ferreira, 44, Wagner Tavares Andrade, 27, e Danilo Cardoso Simões, 27, foram presos durante a Operação Uber Fake, deflagrada pela Polícia Civil nessa segunda-feira (9). Ele roubaram R$ 45 mil das contas bancárias das vítimas.

O delegado Bruno Fagner explica que o trio é suspeito de integrar uma organização criminosa que se passava por motoristas de aplicativos para roubar clientes em Manaus. A investigação sobre o caso começou ainda em março, depois que duas vítimas procuraram a polícia para denunciar os acusados.

Elas contaram que estavam no bairro Coroado no dia 23 de março, procurando um motorista de aplicativo no celular, quando foram abordadas por Edson que se identificou como motorista e ofereceu a corrida pelo mesmo valor que eles pagariam pelo app.

As vítimas aceitaram e embarcaram no carro, porém ao chegar no meio do caminho, Edson motorista, desviou a rota alegando que iria abastecer o carro, mas os levou para uma rua escura, onde um comparsa vestido de mototaxista o ajudou a consumar o roubo.

“Na sequência, ao entrar em uma rua escura, logo em seguida veio uma motocicleta com um homem armado anunciando o assalto (...) Eles não queriam os objetos de valor das vítimas, queriam apenas o celular e as obrigaram a colocar a senha. A partir daí eles fizeram um verdadeiro estrago nas contas correntes delas. Eles efetuaram vários PIX, várias transferências e vários empréstimos”, destaca o delegado.

Bruno ainda alerta a população para a nova modalidade do crime e recomenda que as pessoas não peguem corridas fora do aplicativo ainda que haja contratempos como cancelamentos de viagens e outros.

O delegado diz ainda que Edson já tinha sido preso na semana passada por se envolver em outro roubo. Danilo foi preso como receptador dos celulares das vítimas e Wagner foi preso na zona Leste.

O trio é envolvido em mais de sete roubos na cidade e age com modus operandi semelhante na maioria dos casos.