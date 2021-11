Trio é preso por matar família a tarçadadas dentro de canoa no Amazonas

Segundo a Polícia Civil, naquele mesmo dia, os corpos das vítimas, que são pais e filhas, foram localizados em uma canoa às margens do rio Solimões, com vários golpes de terçado pelo corpo.

Manaus/AM - Davi Pais da Silva, 30; Natalício Ferreira da Silva, 56; e Natalino Pais da Silva, 21, foram presos por envolvimento na chacina que vitimou quatro pessoas da mesma família no município de Codajás, no dia 26 de outubro deste ano.

