Trio é preso por furto em carro oficial do Amazonas

Manaus/AM - Andriel Elissandro de Oliveira Souza, 22; Carlos Eduardo dos Santos Lira, 23; e Francisco Berlamino Soarez Junior, 25, foram presos nesta terça-feira (08), no bairro São José, zona leste de Manaus. Eles são apontados como suspeitos de um furto em veículo oficial do Estado. As prisões ocorreram

De acordo com o delegado Cicero Tulio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia 28 de julho deste ano, os homens quebraram o vidro do veículo e furtaram os objetos que estavam em seu interior. Além disso, eles são responsáveis por praticar, ao menos, cinco furtos em veículos nos bairros da zona sul.

Ainda segundo o delegado, as investigações contaram com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para identificação do veículo que era utilizado pelos infratores.

“Durante a ação policial, eles tentaram fugir, mas os capturamos. Eles estavam com equipamentos utilizados para impedir o travamento de portas de veículos e quebrar os vidros, além de celulares roubados e uma porção de material entorpecente”, disse.

Procedimentos

Andriel, Francisco e Carlos responderão por receptação, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.