Trio é preso por extraviar cartões do auxílio emergencial no Amazonas

O benefício oferecido pela prefeitura do município foi criado em fevereiro deste ano, com o objetivo de ajudar financeiramente cerca de 8 mil cidadãos de baixa renda afetados pela pandemia do novo coronavírus.

Conforme o delegado Valdinei Silva, a operação foi deflagrada após denúncias anônimas serem recebidas pelas equipes policiais, informando que cartões do auxílio emergencial estariam sendo extraviados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) de Presidente Figueiredo, da qual Tiago era funcionário, e trocados por dinheiro no comércio da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.