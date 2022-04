Trio é preso por assassinar homem durante assalto no Amazonas

Manaus/AM - Darlis da Silva Coelho, de 28 anos, Euller da Silva Coelho, 25, Oziel Bastos Gomes, 20, e Pedro Américo Assunção, 65, foram presos nesta quinta-feira (28) pelos crimes de latrocínio e homicídio.

A prisão ocorreu no município de Anamã, durante uma operação da Polícia Civil. De acordo com a delegada Ivone Azevedo, titular da 81ª DIP, o latrocínio ocorreu no dia 14 de fevereiro deste ano, no município.

“Iniciamos as investigações em torno do crime e chegamos à identidade de Darlis, Euller e Oziel, que tinham envolvimento na ação criminosa. Sendo assim, foram solicitados à Justiça os mandados de prisão preventiva em nome deles, e as ordens judiciais foram expedidas em 12 de abril deste ano, pela Comarca de Anamã”, explicou a delegada.

A delegada relatou que, após as ordens serem decretadas, os policiais seguiram em busca dos indivíduos e conseguiram efetuar suas prisões em locais distintos de Anamã.

Durante a ação, foram apreendidas com o trio duas armas de fogo longas e aparelhos celulares.

Conforme Ivone, ao longo das diligências, Pedro Américo Assunção, foi localizado e preso após uma carta precatória, pelo crime de homicídio, ser enviada pela Comarca de Manaus.

Darlis, Euller e Oziel foram indiciados por latrocínio, e Pedro por homicídio. Todos foram encaminhados a uma unidade prisional de Manaus, onde permanecerão à disposição da Justiça.