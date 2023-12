Trio é preso em Manaus com mais de 1,5 tonelada de pescado ilegal avaliado em R$233 mil

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

O Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão Ambiental orientam a população que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que encontram-se em período de defeso, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na Lei.

A carga, avaliada no valor de R$ 233.375 mil, foi apreendida e os três suspeitos foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP)

Segundo os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), entre os peixes estavam pirarucu, tambaqui e aruanã, que foram encontrados em três veículos, sendo um caminhão e duas pick-ups, que estavam trafegando na Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

