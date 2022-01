Trio é preso com munições e mais de R$ 50 mil durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Três homens de 19, 31 e 37 anos, foram presos nesta terça-feira (4), no município de Beruri, durante uma operação para cumprir mandados judiciais. Um deles tinha R$ 50 mil escondidos em casa. Segundo a PM, os alvos foram localizados no Centro da cidade em endereços diferentes. Com os homens de 19 e 37 anos, os policiais apreenderam 15 munições calibre 38; 7 munições de pistola; 3 cartuchos de calibre 12; duas balanças de precisão; três aparelhos celulares; porções de oxi e uma quantia em espécie de R$ 3.779 e oito relógios de pulso. Na casa do homem de 31 anos, a polícia encontrou R$ 50 mil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.