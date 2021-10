Trio é preso com mais de 1kg de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas, nesta sexta-feira (22). As prisões ocorreram após várias denúncias de que os suspeitos estariam comercializando drogas no município de Eirunepé e que teriam fugido em direção ao município de Ipixuna, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, quando os suspeitos chegaram a Ipixuna, eles foram identificados e presos com uma parte das drogas. Eles foram encaminhados à 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde um deles informou que tinha deixado a outra quantidade dos entorpecentes com sua namorada em Eirunepé.

Os policiais de Eirunepé foram acionados e localizaram a mulher, que disse que seu namorado tinha deixado o produto ilícito para ela guardar. A jovem foi presa e levada para a delegacia daquele município.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.