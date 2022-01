Trio é preso com 3 kg de drogas em blitz na Ponte Rio Negro em Manaus

Manaus/AM - Três homens, de 22, 33 e 42 anos, foram presos com cerca de 3 kg de drogas, nesta terça-feira (04). A prisão ocorreu durante abordagem a um carro, em uma blitz policial nas imediações do acesso à Ponte Rio Negro, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Por volta das 16h, a equipe de policiais atuava em uma barreira policial na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa 3, quando foi realizada a abordagem padrão a um veículo modelo Gol G5, cor vermelha e placas NOL0C13, ocupado pelos suspeitos. Dentro do carro foi encontrado um tablete de maconha, com peso de aproximadamente três quilos, e um selo de substância sintética com características de LSD. Além do material ilícito, os policiais também apreenderam três aparelhos celulares, uma quantia em espécie no valor de R$ 40, documentos de identificação dos suspeitos e dois relógios de pulso. O trio foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido, onde foi verificado que eles já têm registros de passagens criminais. Denúncia – A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

