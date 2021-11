Trio é preso após usar 'chapolin' para furtar objetos de carro em Manaus

Manaus/AM - Três pessoas foram presas, neste sábado (20), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O trio é suspeito de furtar um veículo, com o auxílio do dispositivo “chapolin”, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com informações policiais, os três suspeitos furtaram objetos de um veículo que estava no estacionamento em uma drogaria, localizada na avenida Efigênio Salles, bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital, usando o dispositivo “chapolin”, que impede o travamento das portas do veículo possibilitando a ação criminosa.

O trio, identificado pelas câmeras do Cerco Inteligente, conduzia um veículo modelo Fiat Siena, de cor vermelha e placa clonada, quando foi interceptado por uma guarnição da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Eles foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram presos em flagrante por organização criminosa, furto qualificado e adulteração de veículos. Após a prisão do trio, o delegado Fábio Martins, plantonista do 14º DIP, chegou ao integrante da quadrilha que comercializava celulares furtados.