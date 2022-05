Trio é preso após colocar arma na cabeça de passageiro durante assalto a ônibus em Manaus

Na ficha criminal do trio a polícia encontrou passagens por assalto à mão armada e tráfico. A polícia tenta identificar agora o dono do carro usado pelos homens, já que ele não tinha restrição de roubo.

Dois deles estavam armados com pistolas e chegaram a colocar as armas na cabeças dos passageiros para obrigá-los a entregar os objetos de valor. O terceiro elemento se disfarçava de motorista de aplicativo e deu fuga aos comparsas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.