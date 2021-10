Trio é preso após assalto frustrado em posto de combustível de Manaus

Manaus/AM -No início da madrugada desta segunda-feira (04), dois homens e uma mulher, com idades entre 20 e 22 anos, foram presos após assalto frustrado a um posto de combustível no bairro Flores, na Zona Centro-sul de Manaus.

Por volta das 4h, a PM foi acionada para averiguar uma ocorrência de roubo em um posto de combustível, na avenida Visconde de Utinga, em Flores. Ao chegar ao endereço informado, os policiais se depararam com quatro pessoas que deixavam o local em um carro modelo Chevrolet Onix, de placas PHP5I40 adulteradas, e dispararam tiros contra a guarnição após avistar a viatura. Os militares revidaram a ação e atingiram um dos suspeitos, na perna direita.

Dois indivíduos conseguiram escapar do local e os outros, sendo um jovem de 20 anos, atingido com um tiro na perna, e uma moça de 22 anos, que estava dirigindo o carro, foram detidos. Com um deles, foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver, de calibre 38, além de quatro aparelhos celulares, ferramentas e uma chave de carro, que foram encontrados dentro do veículo.

Durante a detenção da dupla, a guarnição foi informada que um dos fugitivos se encontrava ferido na rua Barão de Itamaracá. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito com uma torção, ocorrida durante a fuga. Com ele foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver, de calibre 38, contendo seis munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foram levados aos hospitais 28 de Agosto e João Lúcio, para cuidados médicos, sendo posteriormente conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficaram à disposição da justiça, juntamente com o material apreendido. No local, foi verificado que um deles tinha passagem por tráfico de drogas.