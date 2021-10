Trio coloca armas na cabeça de criança durante assalto à casa em Manaus

Uma menina de 4 anos e um menino de 11 estavam no imóvel no momento da ação. Os criminosos chegaram no local por volta das 17h e renderam uma das moradoras que estava com a filha. Eles também renderam um homem de 29 anos e o menino de 11, que estavam em outro cômodo.

Uma família foi feita refém durante um assalto a residência na tarde do último domingo (17), na rua Rio Amazonas, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

