Trio interrompe jogo e atira mais de 50 vezes contra jovem em quadra de Manaus

Manaus/AM - Um trio armado interrompeu um jogo e atirou mais de 50 vezes contra um jovem identificado como Rayme Magno Pinheiro da Costa, 25, nesta sexta-feira (9), dentro de uma quadra de um centro de convivência, na Avenida Brasil, em Manaus.

De acordo com informações da polícia, três suspeitos chegaram no local e seguiram para a quadra de futebol. "Eles entraram e mandaram todos deitarem no chão. Em seguida, eles foram para cima dele [Rayme] e dispararam mais de 50 tiros", disse o sargento Cortezão, da CPA Oeste.

A vítima foi atingida por pelo menos 9 disparos de arma de fogo. No local, a polícia recolheu mais de 50 cápsulas.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo do jovem. A Delegacia de Homicídios deve seguir com as investigações.