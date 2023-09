Tribunal do crime: ‘Tio Nei’ é preso ao castigar adolescente em Manaus

Os populares avisaram os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que três suspeitos teriam levado um rapaz para área de mata. Ao chegarem no local, os militares encontraram o adolescente sendo agredido com pauladas e pedradas por três homens. Dois criminosos conseguiram fugir, e Nei foi capturado com uma porção de maconha.

Manaus/AM - Um homem conhecido apenas como 'Tio Nei' foi preso, neste domingo (03), ao ser flagrado castigando um adolescente de 17 anos no tribunal do crime, na rua Purpura, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O homem é apontado pela polícia como o traficante que comanda a área.

