Tribunal do Crime mata homem que esfaqueou mulher em Manaus

O corpo do homem está no Instituto Médico Legal (IML) para ser reconhecido por familiares.

Testemunhas informaram que esse homem teria desferido um golpe de faca contra uma mulher e por esse motivo, o integrantes de um 'Tribunal do Crime' teria se vingado. A vítima foi assassinada com três tiros na cabeça e golpeada com pedaços de madeira.

