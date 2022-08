Tribunal do crime mata e tenta decapitar homem no Centro de Manaus

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), várias provas e depoimentos foram colhidos no local e a polícia já tem a linha de investigação para chegar aos envolvidos no crime.

“Esse indivíduo, parece que ele fez vários assaltos aqui nessa comunidade, então o tribunal do crime fez um julgamento aqui e ele foi condenado a morte (...) Tentaram tirar a cabeça dele com uma faca”, explica o delegado Fábio Silva.

Manaus/AM – Um homem conhecido apenas como “Magrelo” foi assassinado e quase decapitado na madrugada desta quarta-feira (17), na avenida Sete de Setembro, no Centro. Segundo populares, a morte dele foi ordenada por um tribunal do crime.

