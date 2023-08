Trapalhão: Suspeito de assalto é preso após esquecer currículo na cena do crime em Manaus

A pasta foi recolhida pela polícia e dentro dela foram encontrados um currículo com todas as informações do acusado e cópias de documentos pessoais do mesmo.

Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 24 de junho deste ano. Na ocasião, o homem chegou ao local se passando por cliente e antes de render os funcionários, deixou uma pasta azul no balcão de atendimento.

