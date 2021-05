Traficantes são presos com dezenas de trouxinhas de drogas em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares apreenderam 259 porções de entorpecentes e detiveram dois jovens de 21 e 23 anos, em diferentes ações policiais entre a tarde de sábado (15/05) e madrugada de domingo (16), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

No sábado, por volta das 13h30, uma equipe da Cicom deteve um jovem de 23 anos em posse de 46 porções de entorpecentes, na rua 5, bairro Jorge Teixeira. O suspeito ainda tentou fugir para uma vila, sem sucesso. Com ele foram apreendidas 16 porções de maconha e 20 com aspecto de oxi, além de R$ 22 em espécie. O caso foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, por volta de 1h, a equipe policial da viatura 6437 deteve um jovem de 21 anos com 107 porções de drogas, durante patrulhamento na avenida Itaúba. Com ele foram apreendidas 79 porções com aspecto de oxi e 28 de maconha, além de R$ 58 em espécie. Ele foi conduzido ao 14° DIP.