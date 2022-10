Traficantes abandonam embarcação com 441 kg de maconha durante fuga da PF

Traficantes que tentavam entrar no Brasil em uma embarcação, no lago de Itaipu/PR, abandonaram o veículo com drogas durante fuga de agentes da Polícia Federal, na madrugada desta quarta-feira (12). Os policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e da PF realizavam patrulhamento fluvial no lago quando visualizaram uma embarcação realizando a travessia do Paraguai para a margem brasileira.

Ao observar a embarcação em atitude suspeita, a equipe policial aproximou-se para abordagem. Os ocupantes da embarcação suspeita notaram a aproximação policial e partiram em fuga, não obedecendo aos comandos de parada. A embarcação suspeita foi abandonada na margem brasileira e seus tripulantes empreenderam fuga em direção à região de mata, não sendo mais localizados.

Ao vistoriar embarcação abandonada, a equipe de policiais constatou a presença de diversos pacotes com substâncias similares à maconha. Os policiais rebocaram o barco e carregamento apreendidos até a base Nepom e posteriormente até a Delegacia da Polícia Federal, com a finalidade de realizar a pesagem e devida apreensão da droga.

A ação resultou na apreensão de aproximadamente 441 Kg de maconha, uma embarcação de alumínio de seis metros e um motor de popa.