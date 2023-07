Traficante foge da polícia e abandona bolsa com drogas e mais de R$ 4 mil em Manaus

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Por volta das 22h, a Polícia Militar, em patrulhamento na rua Coréia do Norte, avistou um homem em atitude suspeita que ao ser percebido fugiu, deixando para trás uma bolsa com drogas dentro de uma casa.

Manaus/AM - Um traficante fugiu ao ver a polícia e abandonou uma bolsa recheada com drogas, mais de R$ 4 mil, além de materiais para embalo dos entorpecentes. O caso ocorreu nesta quarta-feira (05), no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.