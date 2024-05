Traficante é preso com arma e 23 kg de drogas no Bairro Nova Conquista

Manaus/AM - Um traficante que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso, nesta segunda-feira (27), com uma arma de fogo e 23 kg de drogas, na rua Tabatinga, bairro Nova Conquista, zona leste de Manaus.

Ao todo, os policiais militares apreenderam 21 tabletes de entorpecentes, sendo sete de maconha, oito de oxi e seis de cocaína. Além disso, também foram encontradas 25 trouxinhas de maconha, 241 trouxinhas de oxi, 98 pinos e 190 trouxinhas de cocaína, duas balanças de precisão e uma pistola calibre 40.

De acordo com o capitão PM Thiago Dantas, a equipe policial recebeu denúncias de populares informando que, naquela região, havia um homem vendendo drogas e ameaçando os moradores.

Após as informações, os policiais militares realizaram a abordagem do homem e, com ele, encontraram uma arma de fogo calibre 40. Quando questionado pelos PMs, o suspeito negou que possuía ligação com o tráfico de drogas; porém, informou que costumava comprar os entorpecentes na rua Mirasselva, bairro Redenção, zona centro-oeste da capital.

A equipe policial se deslocou até o endereço informado pelo suspeito e, ao chegarem, constataram que a casa estava abandonada. No local, os policiais militares apreenderam as drogas.



Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.