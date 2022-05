Traficante descumpre regras da prisão domiciliar e volta para a cadeia em

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio do 6º DIP e da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cumpriu, nesta quinta-feira (26/05), por volta das 8h30, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Adriano Moutinho dos Santos, 32, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu em sua residência, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.