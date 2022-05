Traficante condenado a 11 anos descumpre regras da prisão domiciliar e volta para a cadeia em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 32 anos, condenado a 11 anos por tráfico de drogas, foi preso nesta quinta-feira (26) dentro da própria casa, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Ele estava cumprindo pena em prisão domiciliar desde 2014 pelo crime, mas após descumprir as normas foi expedido um novo mandado de prisão em seu nome para cumprir pena em regime fechado.

