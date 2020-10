Trabalhador executado em Manaus pode ter irritado traficantes

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como “Valdemar” foi executado com tiros na cabeça na manhã desta quinta-feira (29), no meio da avenida Tefé, na Zona Sul. Valdemar seguia para o trabalho e parou em um semáforo, quando um homem que estava em uma motocicleta encostou ao lado do carro dele, mandou que a vítima baixasse o vidro e atirou contra ele.

A suspeita é que ele tenha sido assinado por não compactuar com o tráfico de drogas no bairro onde morava, no bairro Santa Luzia. A cena do crime passa por perícia, câmeras de segurança que ficam no entorno devem ser usadas para ajudar a identificar os envolvidos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai apurar o caso.