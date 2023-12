Torcedores do Vasco invadem bar e agridem flamenguistas a pauladas em Manaus, veja vídeos

Vascaínos invadem bar e espancam torcedores do Flamengo a pauladas no Coroado, em Manaus pic.twitter.com/DaPZ919ljh — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 7, 2023

Manaus/AM - Uma briga entre torcidas terminou com duas pessoas gravemente feridas na noite dessa quarta-feira (6), em um bar localizado na rua Santo Agostinho, no bairro Coroado 3, na zona leste.

Testemunhas relataram que um grupo de torcedores do Vasco invadiu um bar chamado "Las Vegas", onde flamenguistas estavam reunidos acompanhando o jogo entre o Vasco e o Bragantino e iniciaram uma pancadaria.

Os torcedores do Vasco acabaram agredindo os rivais com pedaços de madeira e pedras, e soltaram foguetes dentro do estabelecimento.

Pancadaria entre torcidas termina com dois feridos em bar no Coroado em Manaus pic.twitter.com/TY9v7d7vbt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 7, 2023

Em um vídeo feito por moradores, um homem aparece sendo brutalmente agredido a pauladas pelos suspeitos e fica desmaiado na rua na frente do bar.

Colegas ainda tentam ajudá-lo, mas são perseguidos pelo outro grupo e saem correndo do estabelecimento.

Eles retornam quando o grupo agressor foge e socorre a vítima e outro homem que foi ferido dentro do bar. As vítimas foram levadas em estado grave para o SPA do bairro.