Tiroteio entre facções deixa 3 mortos e homem gravemente ferido em Manaus

Desafetos que estavam no local reagiram e saíram correndo para outras ruas, efetuando vários disparos aleatórios. No meio do tiroteio, um morreu dentro do beco, outro na saída para a rua Japurá e o terceiro dentro de uma casa.

Conforme informações da PM, o confronto começou quando um homem, identificado apenas como “Lucas”, chegou com os comparsas atirando na direção do Beco União.

Manaus/AM - Três pessoas morreram durante um intenso tiroteio entre facções nessa quinta-feira (3), no Beco da União, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul.

