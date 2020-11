Tiroteio em Prosamim termina em morte de criança em Manaus

Manaus/AM - Uma criança, identificada apenas como Rafael, de 12 anos, morreu e outras 2 pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Prosamim do São Raimundo, localizado no bairro do mesmo nome, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 20h, na noite deste domingo (15).

Segundo a Polícia, cerca de 3 homens em um carro, modelo Siena, de cor vermelha, se aproximaram e efetuaram vários disparos contra um grupo de pessoas que estava no local, sendo dois homens atingidos, além da criança que estava passando pelo local no momento do crime. Ela foi socorrida por moradores e levada ao SPA do São Raimundo mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

As outras duas vítimas também foram socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dos homens ainda não foi divulgado.

Os suspeitos fugiram e não foram identificados até o momento. A Polícia Civil deve investigar o caso.