Tiroteio deixa irmãos feridos e moradores em pânico em Manaus

Por conta da gravidade, Eder precisou ser transferido para o Hospital João Lúcio. A polícia investiga as circunstâncias do crime e a autoria.

Eduardo levou um tiro na costela e foi levado para o Hospital 28 de Agosto. Eder foi ferido no tórax, braço e perna e foi levado ao SPA do Coroado.

A esposa de Eder relatou à polícia que as vítimas estavam bebendo na rua Codajás, quando criminosos promoveram um tiroteio no local e populares saíram correndo em várias direções. Os dois homens foram atingidos e caíram no local.

