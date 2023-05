‘Tiquim’ é preso suspeito de sequestro e tortura por dívida de drogas no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, no sábado (20/05), Antônio Francisco Guimarães, conhecido como "Tiquim", pelos crimes de sequestro, tortura, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. A prisão ocorreu na rua Antônio Paixão, bairro Samuel Amaral, naquele município.

