Tio é investigado por estuprar criança dentro de casa em Manaus: "Dava R$ 2"

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - A polícia investiga o caso de uma criança que foi estuprada pelo próprio tio no bairro Coroado, na zona leste. Na delegacia, a menina contou que o homem lhe dava dinheiro e tocava nas partes íntimas dela.

Os abusos aconteciam no segundo piso da casa onde a criança morava com o pai e avó, e eram recorrentes. O caso só foi descoberto porque populares perceberam a ação do homem e acionaram o Conselho Tutelar.

Segundo a conselheira Iolene Oliveira, após a denúncia, a equipe foi à escola onde a vítima estava e ela acabou revelando tudo.

Na delegacia, ela contou que o tio sempre a chamava para brincar com o filho dele no andar superior. E sempre que ficava a sós com ela, oferecia R$ 2, em seguida, passava a tocar nas partes íntimas dela.

Ele também a ameaçava para que ela não contasse nada a ninguém. A menina deve passar por exames de corpo de delito para verificar se houve também algum tipo de penetração.

Por estar fora do período de flagrante, o tio não foi preso, mas terá que se apresentar na delegacia e será indiciado por estupro de vulnerável.