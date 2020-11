'Tia me ajuda', disse criança antes de morrer baleada no Prosamim

Manaus/AM - “Tia me ajuda”, disse Rafael Correia Souza de Vasconcelos, 11, ao ser baleado na barriga, na noite de domingo (15), no Prosamim do bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a vizinha da criança, que ajudou a socorrer Rafael os outros dois baleados, essas foram as últimas palavras do menino após ser atingido.

“Estávamos sentados, reunidos, quando esse carro de cor vermelha chegou e uns homens saíram-se atirando em todo mundo. Foi um grande desespero, eu só tinha visto uma mulher e um homem baleado, quando olhei para o lado, o Rafael veio em minha direção, pedindo ajuda com a mão na barriga, cheia de sangue”, disse.

A testemunha disse ainda, que desesperada pediu ajuda para os demais socorrer os feridos. Ela pede justiça pela vida das vítimas.

Além de Rafael, foram baleados Julio César Ferreira dos Santos, 20, e Milena Vale da Silva, 19. Todos foram levados ao SPA do São Raimundo, onde vieram a óbito.