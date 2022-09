Tia é presa em Manaus por torturar sobrinho de 8 anos por errar tarefa de matemática

Porém, dessa vez, a professora notou que ele mal conseguia segurar lápis de tão inchadas que estavam suas mãos e encontrou marcas na cabeça e no lábio do aluno.

A professora já havia notado outros hematomas no corpo da criança em situações anteriores, mas o menino sempre tentava esconder com camisas de manga longa.

O caso foi descoberto no dia 23 de agosto, quando a criança chegou à escola com várias marcas no corpo.

A vítima é do Pará e foi dada pela mãe para ser criada por um primo a quem chama de tio. Contudo, a vítima era constantemente vítima de violência pela esposa do homem que tem três filhos adolescentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.